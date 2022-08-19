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Жителя Богучанского района будут судить по обвинению в убийстве 17-летнего юноши

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Красноярск
15:39 19 Августа 2022
в красноярском крае, убийство, суд, следователи, преступление
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В Красноярском крае состоится судебное заседание по уголовному делу об убийстве 17-летнего юноши из Богучанского района. В качестве обвиняемого по этому делу проходит 38-летний житель села Чунояр.

Согласно версии следователей, все началось с того, что в июне этого года в вечерние часы злоумышленник в нетрезвом виде пришел в магазин к своей сожительнице для покупки алкоголя.

В магазине обвиняемый встретил потерпевшего и, выйдя с несовершеннолетним на улицу, вступил в словесную перепалку. В какой-то момент конфликт перерос в драку. После этого злоумышленник купил нож и пошел за подростком в помещение СТО, где работал юноша. В результате мужчина неоднократно ударил ножом несовершеннолетнего. Несмотря на помощь медиков, подросток скончался. В настоящее время материалы этого дела направлены в суд.

Фото: © Андрей Старостин / РИА Новости

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