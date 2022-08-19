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Появились еще 2 претендента на пост мэра Красноярска

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Красноярск
15:21 19 Августа 2022
в красноярске, глава, города, мэр, выборы, конкурс
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В Красноярске в пятницу, 19 августа, в горсовете состоялась регистрация двух кандидатов для участия в выборах на пост главы города. Зарегистрированными кандидатами стали – Алексей Герич и Алексей Полковников. Как пишут Gornovosti, Герич является индивидуальный предприниматель, который занимается сельских хозяйством.

Второй кандидат – 69-летний Алексей Полковников является общественным активистом и уроженцем Томской области. Добавим, что выборы нового мэра Красноярска состоятся восьмого сентября. Новый глава города будет избран специальной комиссией.

Фото: © Никита Алексеев

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