В Минусинске задержали подозреваемого в угоне машины

Сотрудникам полиции удалось за пару часов найти подозреваемого в угоне автомобиля.

Утром в полицию поступило заявление об угоне ВАЗ 2107. Через несколько часов полицейским поступает сообщение об угоне еще двух автомобилей ВАЗ 31053 и ВАЗ 21074.

После обращений сотрудники правоохранительных органов за пару часов установили личность нарушителя. Угонщиком оказался ранее судимый молодой человек. Мужчина неоднократно привлекался за кражи автомобилей.

Злоумышленник признался, что угнал ВАЗ 2107, а затем попытался украсть еще 2 машины.

Сотрудники МО МВД России «Минусинский» возбудили уголовные дела по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости