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В Красноярске перекроют часть дорог из-за празднования Дня города

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Красноярск
15:00 19 Августа 2022
общество, дороги, перекрытия
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Перекрытие дорог начнется с 8 утра 25 августа и продолжится до позднего вечера субботы, 27 августа. 

В эти праздничные дни будет запрещен проезд  от улицы Конституции СССР вдоль правого берега Качи до набережной Енисея, а также будет заблокирован съезд с улицы Карла Маркса на набережную реки Енисей в районе Вантового моста и возле Музейного центра «Площадь Мира». 

Помимо перекрытия дорог, автомобилистам запретят остановку и стоянку в некоторых местах уже с вечера среды, 24 августа и до завершения празднования, 27 августа. Водителям нельзя будет поставить свои машины на:

  • проспекте Мира — от Каратанова до площади Мира;
  • улице Ленина — от Каратанова до пересечения с улицей Белинского;
  • проезде от улицы Конституции СССР вдоль правого берега Качи до набережной Енисея;
  • проезде вдоль улицы Карла Маркса (съезд на набережную Енисея) в районе Вантового моста;
  • парковке с восточной стороны Музейного центра «Площадь Мира»;
  • улице Каратанова — от улицы Карла Маркса до улицы Ленина.

Также напоминаем, что 28 августа будет изменена схема проезда в центре из-за мероприятий "В центре Мира".

Фото: © Никита Алексеев

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