В Красноярске перекроют часть дорог из-за празднования Дня города

Перекрытие дорог начнется с 8 утра 25 августа и продолжится до позднего вечера субботы, 27 августа.

В эти праздничные дни будет запрещен проезд от улицы Конституции СССР вдоль правого берега Качи до набережной Енисея, а также будет заблокирован съезд с улицы Карла Маркса на набережную реки Енисей в районе Вантового моста и возле Музейного центра «Площадь Мира».

Помимо перекрытия дорог, автомобилистам запретят остановку и стоянку в некоторых местах уже с вечера среды, 24 августа и до завершения празднования, 27 августа. Водителям нельзя будет поставить свои машины на:

проспекте Мира — от Каратанова до площади Мира;

улице Ленина — от Каратанова до пересечения с улицей Белинского;

проезде от улицы Конституции СССР вдоль правого берега Качи до набережной Енисея;

проезде вдоль улицы Карла Маркса (съезд на набережную Енисея) в районе Вантового моста;

парковке с восточной стороны Музейного центра «Площадь Мира»;

улице Каратанова — от улицы Карла Маркса до улицы Ленина.

Также напоминаем, что 28 августа будет изменена схема проезда в центре из-за мероприятий "В центре Мира".

Фото: © Никита Алексеев