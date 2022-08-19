В Красноярске перекроют часть дорог из-за празднования Дня города

Перекрытие дорог начнется с 8 утра 25 августа и продолжится до позднего вечера субботы, 27 августа.
В эти праздничные дни будет запрещен проезд от улицы Конституции СССР вдоль правого берега Качи до набережной Енисея, а также будет заблокирован съезд с улицы Карла Маркса на набережную реки Енисей в районе Вантового моста и возле Музейного центра «Площадь Мира».
Помимо перекрытия дорог, автомобилистам запретят остановку и стоянку в некоторых местах уже с вечера среды, 24 августа и до завершения празднования, 27 августа. Водителям нельзя будет поставить свои машины на:
- проспекте Мира — от Каратанова до площади Мира;
- улице Ленина — от Каратанова до пересечения с улицей Белинского;
- проезде от улицы Конституции СССР вдоль правого берега Качи до набережной Енисея;
- проезде вдоль улицы Карла Маркса (съезд на набережную Енисея) в районе Вантового моста;
- парковке с восточной стороны Музейного центра «Площадь Мира»;
- улице Каратанова — от улицы Карла Маркса до улицы Ленина.
Также напоминаем, что 28 августа будет изменена схема проезда в центре из-за мероприятий "В центре Мира".
Фото: © Никита Алексеев