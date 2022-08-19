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Педагог Агинской школы будет представлять Красноярский край на конкурсе «Учитель года России»

Главная Общество
Красноярск
14:48 19 Августа 2022
в красноярском крае, правительство, конкурс, учитель
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Наталья Морева из Саянского района будет представлять Красноярский край на всероссийском конкурсе «Учитель года России». Учительница работает в Агинской средней школе №2 и преподает русский язык и литературу. Отметим, что I и II этапы конкурса будут проходить в Тюмени с 20 сентября по 5 октября.

Как говорит Наталья Морева, конкурс «Учитель года» является показателем развития, стимулирующий учителей для демонстрации всех своих профессиональных навыков и компетенций. В 2014 и 2018 годах учительница была одной из победительниц краевого конкурса. Однако сейчас она стала абсолютным победителем регионального конкурса «Учитель года – 2022», в котором принимали участие 30 финалистов.

В рамках открытого урока Наталья Морева смогла удивить жюри и учеников оригинальным подходом к анализу произведений Чехова. Так, на уроке школьники чертили графики - жизненные пути героев и сопоставляли их. Это помогло увидеть развитие персонажей. Педагог отмечает, что такой метод позволяет детям понимать, куда идет герой в плане духовного развития и какой процесс происходит внутри.

«Это развивает умение преобразовывать информацию в графический вид и анализировать данные», – рассказала Наталья Морева.

Конкурсная комиссия высоко оценила работу учительницы русского языка и литературы. По мнению победительницы «Учителя года-2021» в Красноярском крае Галины Кеосиди, Наталья Морева является педагогом спокойного стиля, мягко и уверенно направляющая учеников к намеченным целям. Отметим, что Наталья Морева может принять участие в телевизионном шоу «Классная тема», которое выйдет на ТК «Россия 1» уже этой осенью. Также учительница имеет свой бизнес – она управляет пекарней.

Фото: © krskstate.ru

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