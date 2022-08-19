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«В центре Мира» станет притяжением всех добрых дел 20 августа

Главная Общество
Красноярск
14:20 19 Августа 2022
общество, фестивали, программа
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Первые выходной недели обещает быть добрым, так как "В центре Мира" пройдет тематический фестиваль посвященный добрым делам.

В Сквере Пушкина красноярцы смогут наблюдать и принять участие в музыкальных выступлениях

В 14:30 на сцену выйдут солист Всеволод Сизаско и певица Линдана.

В 16:30 начнётся выступление участников конкурса «Красноярск рукотворный».

Закончится вечер танцами.

Зеленый газон на Кирова станет настоящим местом притяжение для юных жителей города.

С 12:00 до 16:00 здесь будут проходить сенсорные и подвижные игры для детей и родителей

С 13:00 до 19:00 юных гостей проекта ждет интерактивная программа с ростовыми куклами от игрового театра «Золотая карусель».

На перекрестке Мира-Кирова

В 14:00 выступит военный оркестр «Алмаз».

Площадь перед памятником Поздееву также будет наполнена музыкой

В 12:00 будет выступать барабанщик Михаил Вахромеев, который исполнит хиты 80-х.

В 13:30 на сцену выйдет Алёна Рубанова.

В 15:30 красноярцы смогут насладиться пением вокалистов студии «Изумрудный город».

В 16:30 выступят артисты «Право на счастье» вместе с солистами вокальной студии Валентины Ермаковой.

С 17:30 до 19:00 будет работать площадка от 7 канала.

Переулок Поздеева

Благодаря «Молодежной площадки профессиональных металлургов», все желающие смогут узнать о профессии металлурга и поучаствовать в отливе сплавов.

С 12:00 до 18:00 будет работать мастерская художника.  

В 12:00 от памятника Поздееву стартует гастрономическая экскурсия «И в пир, и в мир». 

В фестивальном квартале в субботу с 12:00 начнется фестиваль добрых дел. 

Фото: © admkrsk.ru

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