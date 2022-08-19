«В центре Мира» станет притяжением всех добрых дел 20 августа

Первые выходной недели обещает быть добрым, так как "В центре Мира" пройдет тематический фестиваль посвященный добрым делам.
В Сквере Пушкина красноярцы смогут наблюдать и принять участие в музыкальных выступлениях
В 14:30 на сцену выйдут солист Всеволод Сизаско и певица Линдана.
В 16:30 начнётся выступление участников конкурса «Красноярск рукотворный».
Закончится вечер танцами.
Зеленый газон на Кирова станет настоящим местом притяжение для юных жителей города.
С 12:00 до 16:00 здесь будут проходить сенсорные и подвижные игры для детей и родителей
С 13:00 до 19:00 юных гостей проекта ждет интерактивная программа с ростовыми куклами от игрового театра «Золотая карусель».
На перекрестке Мира-Кирова
В 14:00 выступит военный оркестр «Алмаз».
Площадь перед памятником Поздееву также будет наполнена музыкой
В 12:00 будет выступать барабанщик Михаил Вахромеев, который исполнит хиты 80-х.
В 13:30 на сцену выйдет Алёна Рубанова.
В 15:30 красноярцы смогут насладиться пением вокалистов студии «Изумрудный город».
В 16:30 выступят артисты «Право на счастье» вместе с солистами вокальной студии Валентины Ермаковой.
С 17:30 до 19:00 будет работать площадка от 7 канала.
Переулок Поздеева
Благодаря «Молодежной площадки профессиональных металлургов», все желающие смогут узнать о профессии металлурга и поучаствовать в отливе сплавов.
С 12:00 до 18:00 будет работать мастерская художника.
В 12:00 от памятника Поздееву стартует гастрономическая экскурсия «И в пир, и в мир».
В фестивальном квартале в субботу с 12:00 начнется фестиваль добрых дел.
Фото: © admkrsk.ru