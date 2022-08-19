Более 16 тысяч первоклассников пойдут в школы Красноярска 1 сентября

В Красноярске 1-го сентября в школах города за парты сядут свыше 16 тысяч первоклашек. Такими данными поделились в городской администрации. На текущий момент общеобразовательные учреждения города приняли более 16 тысяч заявлений в первые классы. Обычно прием проходит в два этапа – с 1 апреля по 30 июня, а также с 6 июля по 5 сентября.

Отметим, что абсолютными лидерами по числу первоклассников стали три школы - №156 на Светлова, где в первые классы пойдут 606 детей; школа №153 (образовательный комплекс «Покровский») – туда пойдут 566 первоклашек. На третьем месте школа №155 на Мартынова – принято 504 заявления. Наименьшее число первоклашек собрали школы №30 (40 детей), №73 (48 детей) и №56 (60 детей).

Фото: © Р. Рыбаков