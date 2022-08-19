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Полицейские Казачинского района нашли потерявшегося в лесу мужчину

Главная Общество
Красноярск
17:10 19 Августа 2022
общество, полиция, пропавшие
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В Казачинском районе сотрудники полиции совместно с поисковым отрядом, который состоял из местных жителей, нашли мужчину, который 17 августа ушел в лес за шишками и заблудился. 

О пропаже стало известно в тот же день. В дежурную часть позвонил знакомый пропавшего и рассказал, что мужчина перестал выходить на связь после того как ушел в лес. Сразу были сформированы поисковые отряды из местных жителей и сотрудников полиции.

Мужчину удалось найти на следующий день в 870 метрах автодороги Галанино-Пировское.

Сейчас жизни потерявшего ничего не угрожает. Полицейские вывели его из леса  доставили домой. 

Фото: © РИА Новости / Павел Львов

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