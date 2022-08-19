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Проект благоустройства Озеро-парка в Зеленогорске стал лауреатом Всероссийского конкурса

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Красноярск
16:50 19 Августа 2022
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Один из городов Красноярского края стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства. Лауреатом стал проект Озеро-парка в Зеленогорске. Благодаря одержанной победе Зеленогорск получит из федерального бюджета почти 80 млн рублей для реализации проекта.

По планам, в центре города будет благоустроен Озеро-парк, площадь которого составляет около 300 тысяч квадратных метров. На территории будет построен вейк-парк – пространство для воднолыжного спорта.

Также там появится пляжная зона, понтонные модули для устройства зон отдыха на воде, террасный спуск к воде, специальные места для рыбаков. Проект предусматривает создание смотровой площадки, размещение городских качелей, декоративный фонтан, шахматный стол, сцена-подиум с амфитеатром. Кроме того, планируется, что вокруг озера проложат спортивную дорожку. Все объекты планируют сделать с оттенками «весенний лед» и «ледяная бирюза».  

Отметим, что благодаря победам во Всероссийском конкурсе лучших проектов в текущем году в Красноярском крае реализуется сразу несколько проектов. Так, например, в Дивногорске проходит благоустройство «Милицейского парка», в Дудинке и Сосновоборске создают экопарки, в Ужуре комплекс из трех скверов. На благоустройство направлено почти 400 млн рублей из федерального бюджета.

Фото: © пресс-служба министерства строительства Красноярского края

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