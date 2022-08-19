Более 65 КамАЗов вывозили покрышки из Октябрьского района

В Октябрьском районе рабочие продолжают избавляться от покрышек. С начала 2022 года района вывезли 960 кубических метров покрышек.
Отметим, что самым загрязнёнными были улицы Гусарова, Мирошниченко, Словцова, Карбышева и Юшкова.
Руководитель администрации Октябрьского района, Геннадий Гартман, подчеркнул, что заниматься утилизацией покрышек обязан их владелец. Денежные средства, которые тратятся на избавление отходов, лучше направить на благоустройство. Те, кто будут выбрасывать покрышки в неположенном месте, будут оштрафованы. Физическим лицам будет грозить штраф от 1, до 4 тысяч, а юридическим - от 50 до 100 тысяч рублей.
Напомним, что в Красноярске покрышки можно сдать в четыре организации:
- Красноярский завод резиновой крошки;
- ООО «Спортлэнд»;
- Красшина;
- ООО «Вторшина».
Фото: © admkrsk.ru