Более 65 КамАЗов вывозили покрышки из Октябрьского района

В Октябрьском районе рабочие продолжают избавляться от покрышек. С начала 2022 года района вывезли 960 кубических метров покрышек.

​Отметим, что самым загрязнёнными были улицы Гусарова, Мирошниченко, Словцова, Карбышева и Юшкова.

Руководитель администрации Октябрьского района, Геннадий Гартман, подчеркнул, что заниматься утилизацией покрышек обязан их владелец. Денежные средства, которые тратятся на избавление отходов, лучше направить на благоустройство. Те, кто будут выбрасывать покрышки в неположенном месте, будут оштрафованы. Физическим лицам будет грозить штраф от 1, до 4 тысяч, а юридическим - от 50 до 100 тысяч рублей.

Напомним, что в Красноярске покрышки можно сдать в четыре организации:

Красноярский завод резиновой крошки;

ООО «Спортлэнд»;

Красшина;

ООО «Вторшина».

Фото: © admkrsk.ru