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Супружеская пара погибла при пожаре в частном доме в Красноярске

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Красноярск
13:30 19 Августа 2022
пара, погибшие, пожар, следователи, следствие, в красноярске
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В Красноярске следователи начали проверку в связи с гибелью супружеской пары при пожаре в Свердловском районе. В ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия сообщили, что в пятницу, 19 августа, в утренние часы следователям была передана информация о том, что при тушении пожара в частном доме на улице Былина в СНТ «Текстильщик» были найдены тела 49-летней женщины и 50-летнего мужчины.

Эксперты предполагают, что причиной пожара стало неосторожное обращение супругов с источниками огня во время курения. Очаг возгорания был найден в одной из комнат сгоревшего дома. На данный момент специалисты устанавливают личности погибших. Также назначена судебная экспертиза для определения точной причины смерти пары и причины возгорания.

Фото: © Максим Блинов / РИА Новости

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