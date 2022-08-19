Красноярец Даниил Чечела выиграл золото всероссийских соревнований по прыжкам в длину

Легкоатлет Даниил Чечела, представляющий Красноярский край, принял участие в 18-м этапе всероссийских соревнований «Королева спорта». Данный состязания являются заключительным этапом перед Всероссийской спартакиадой.

По итогам соревнований красноярец оказался лучшим по прыжкам в длину и завоевал золотую медаль. Даниил Чечела прыгнул в длину – 7,77 м. Евгений Караваев, занявший второе место, прыгнул 7,23 м.

Напомним, что в августе красноярский спортсмен тоже заработал золото на Всероссийских соревнованиях. Также он выиграл серебро чемпионата России.

Фото: © Минспорта Красноярского края