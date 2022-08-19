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Детская поликлиника на Юшкова начнет принимать пациентов с 22 августа

Главная Общество
Красноярск
14:30 19 Августа 2022
в красноярске, правительство, минздрав, здравоохранение
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В Красноярске были завершены работы по реконструкции детской поликлиники, которая расположена на улице Юшкова, 14 «А». Ремонтные работы были выполнены в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение». На реконструкцию поликлиники было выделено свыше 12 млн рублей.

В правительстве Красноярского края сообщили, что медучреждение откроет свои двери для юных пациентов уже с 22 августа. Перед вводом в эксплуатацию поликлинику с инспекцией посетил зампредседателя Правительства региона Алексей Подкорытов, министра здравоохранения края Борис Немик, а также депутат Заксобрания Илья Зайцев. В рамках своего визита они оценили оснащение учреждения и проверили качество ремонтных работ. Отметим, что поликлиника находится на 1-м этаже многоквартирного жилого дома. Медучреждение обслуживает более 13 тысяч детей. За смену поликлиника может принять 500 человек.

По словам Алексея Подкорытова, медучреждение готово открыть свои двери для пациентов. Также он напомнил о том, что четыре года назад Александром Уссом была поставлена задача по разработке региональной программы по развитию детского здравоохранения. В рамках данной программы удалось отремонтировать 61 детскую поликлинику.

Министр здравоохранения края Борис Немик, в свою очередь, заявил, что в последние годы в Красноярском крае была сделана огромная работа по унификации систем навигации, планировочных решений и стандартов в детских поликлиниках. Это стало возможным благодаря реализации проекта губернатора региона «Забота и защита».

Фото: © Минздрав Красноярского края

 

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