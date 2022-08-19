Вышедшего из тундры к людям агрессивного медведя застрелили в Норильске

На севере Красноярского края в Норильске из тундры к людям вышел медведь. Заметившие животное норильчане сразу же звонили в полицию. По словам очевидцев, хищник находился рядом с гаражами в районе улицы Хантайская. В результате правоохранители вместе со специалистами Охотнадзора выехали на место инцидента для того, чтобы отогнать медведя в естественную среду обитания.

Однако хищник проявил агрессию и стал угрозой для жителей Норильска. В результате медведь был застрелен сотрудниками Охотнадзора.

Фото: © Максим Блинов / РИА Новости