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5 человек пострадали при столкновении маршрутки с Toyota Camry в Ачинске

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Красноярск
10:50 19 Августа 2022
автобус, автомобиль, водитель, пострадавшие, авария, дтп, гибдд, ачинск, в красноярском крае
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В Красноярском крае в Ачинске при столкновении маршрутного автобуса с Toyota Camry пострадали пять человек. ДТП произошло в вечернее время, 18 августа.

В ГУ МВД России по краю сообщили, что легковушка ехала по улице Декабристов и выехала на перекресток на «красный», после чего врезалась в маршрутный автобус. Отметим, что водитель маршрутки проезжал перекресток на «зеленый». При столкновении пострадал 24-летний водитель Toyota, а также пассажиры иномарки – 17-девушка и 26-летний парень. Их доставили в больницу. Также пострадавшими оказались два пассажира маршрутки.

Добавим, что в отношении водители иномарки составили административный материал.

Фото: © Никита Алексеев

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