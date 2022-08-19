5 человек пострадали при столкновении маршрутки с Toyota Camry в Ачинске

В Красноярском крае в Ачинске при столкновении маршрутного автобуса с Toyota Camry пострадали пять человек. ДТП произошло в вечернее время, 18 августа.

В ГУ МВД России по краю сообщили, что легковушка ехала по улице Декабристов и выехала на перекресток на «красный», после чего врезалась в маршрутный автобус. Отметим, что водитель маршрутки проезжал перекресток на «зеленый». При столкновении пострадал 24-летний водитель Toyota, а также пассажиры иномарки – 17-девушка и 26-летний парень. Их доставили в больницу. Также пострадавшими оказались два пассажира маршрутки.

Добавим, что в отношении водители иномарки составили административный материал.

Фото: © Никита Алексеев