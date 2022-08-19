В Генеральный план Красноярска будут внесены изменения

В Красноярске начали рассматривать проект Генплана города. После нулевых чтений и внесения правок, было рекомендовано утвердить Генеральный план в рамках сессии Красноярского Горсовета.

Отметим, что прошлый Генплан был утвержден семь лет назад. С того времени были изменены границы Красноярска, изменилось законодательство на федеральном и краевом уровне. Также была утверждена стратегия социально-экономического развития города до 2030 года и т.д. В результате все это привело к необходимости внесения изменений в Генеральный план.

Так, например, эксперты провели ревизию свыше 77 тыс участков земли. Специалисты исключили ситуации, когда один участок находился в двух и более функциональных зонах, а также провели унификацию этих зон. Благодаря этому Генплан получит статус документа стратегического планирования. Планируется, что новый Генеральный план будет утвержден на 20 лет.

В прошлом году во всех районах Красноярска состоялись общественные слушания по проекту изменений в Генплане города. Красноярцы внесли свыше тысячи замечаний и предложений. После доработки проект Генерального плана был согласован с органами местного самоуправления муниципалитетов, граничащих с Красноярском, а также был одобрен краевым Правительством. В общей сложности было получено свыше 50 согласований.

Фото: © Никита Алексеев