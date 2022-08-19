Цифровая заправка: Красноярский «Ростелеком» рассказал журналистам о технологиях, внедренных на региональной сети АЗС

«Ростелеком» представил красноярским журналистам современные технологии связи, которые были внедрены на 129 автозаправочных станциях компании «Красноярскнефтепродукт» (КНП). Презентация цифровых решений прошла в рамках пресс-тура, организованного федеральным провайдером.

«Мы решили организовать пресс-тур и показать журналистам те объекты, которые были построены или модернизированы нами недавно, и которыми мы особенно гордимся. Комплектование сети АЗС цифровыми сервисами относится к числу таких проектов. Его реализация заняла три года. Сейчас сотрудникам КНП доступны высокоскоростной интернет, система интеллектуального видеонаблюдения, услуги виртуальной телефонии. Для посетителей организованы точки бесплатного доступа к Wi-Fi, а в кассовых зонах установлены “Умные экраны”», — рассказал Алексей Усатов, директор Красноярского филиала ПАО «Ростелеком».

Цифровизация АЗС потребовала от «Ростелекома» комплексного подхода и индивидуальных технических решений. Для подключения высокоскоростного интернета и сервисов были построены более 500 километров волоконно-оптических линий связи, смонтированы и подключены тысячи единиц оборудования.

«Развитию придорожного сервиса в нашем регионе уделяют особое внимание. В июле губернатор Красноярского края Александр Усс провел инспекцию по южному направлению и посетил АЗС КНП в Новоселовском районе. Он отметил наличие Wi-Fi и других возможностей для автовладельцев. Качественная связь у нас теперь есть даже на самых отдаленных трассовых автозаправках, на которых раньше не было доступа к интернету. Уверен, что автовладельцы смогут по достоинству оценить наличие цифровых технологий», — подчеркнул Максим Шульгин, заместитель коммерческого директора АО «Красноярскнефтепродукт».

«Хорошо, что на автозаправочных станциях теперь есть Wi-Fi, можно бесплатно пользоваться интернетом. Особенно это актуально для федеральных и региональных трасс. Вспоминается то время, когда нужно срочно связаться с человеком, а Cети по трассе нет. Теперь на помощь приходят АЗС КНП — пока заправляешь автомобиль можно быстро посмотреть соцсети или электронную почту. В кассовой зоне привлекает внимание ТВ-экран — это хороший способ узнать об акциях и новинках компании», — сказала Анна Серебренникова, корреспондент «Сибирского Агентства Новостей».

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Фото: © «Ростелеком»