Более 80 тысяч рублей заплатит управляющая компания в Норильске за потоп в квартире

В Красноярском крае семья из Норильска обратилась в суд после того, как в их квартире случился потоп. Причина – течь с кровли. Данный факт подтвердили справки от управляющей компании «УК «Город».

В краевом Управлении Роспотребнадзора отметили, что несмотря на неоднократные обращения к управляющей компании о возмещении ущерба, претензионные требования были оставлены без удовлетворения. В этой связи было принято решение об обращении в суд. По решению суда управляющая компания выплатит семье из Норильска около 83 тысяч рублей.

Фото: © Владимир Федоренко / РИА Новости