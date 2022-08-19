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Более 80 тысяч рублей заплатит управляющая компания в Норильске за потоп в квартире

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Красноярск
15:50 19 Августа 2022
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В Красноярском крае семья из Норильска обратилась в суд после того, как в их квартире случился потоп. Причина – течь с кровли. Данный факт подтвердили справки от управляющей компании «УК «Город».

В краевом Управлении Роспотребнадзора отметили, что несмотря на неоднократные обращения к управляющей компании о возмещении ущерба, претензионные требования были оставлены без удовлетворения. В этой связи было принято решение об обращении в суд. По решению суда управляющая компания выплатит семье из Норильска около 83 тысяч рублей.

Фото: © Владимир Федоренко / РИА Новости

 

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