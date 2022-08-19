Александр Усс поручил сохранить таймеры обратного отсчета на светофорах Красноярска

В Красноярске на некоторых светофорах начали убирать таймеры обратного отсчета. Губернатор края Александр Усс, узнав об этом, поручил сохранить удобные таймеры обратного отсчета. Как отметил глава Красноярского края, в регионе реализуются проекты по созданию безопасных дорог и уборка таймеров может привести к увеличению рисков на улицах краевого центра.

Также Александр Усс сказал, что пешеходы и автомобилисты Красноярска говорят о том, что чувствуют себя более уверенно на дорогах, зная, сколько времени осталось до изменения сигнала светофора.

Фото: © Никита Алексеев