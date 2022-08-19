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В Саянском районе установлен карантин из-за бешенства лис

Главная Общество
Красноярск
10:10 19 Августа 2022
заболевание, в красноярском крае, россельхознадзор, животные
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В Красноярском крае на территории Саянского района у лис было выявлено бешенство. В связи с этим региональное Управление Россельхознадзора объявило там карантин.

По официальной информации, он будет длиться вплоть до 25 сентября текущего года. Эпизоотическим очагом является село Агинское, мкрн. Льнозавод, д. 14. Местных жителей просят не приближаться к диким животным, не кормить и не гладить их. Также ведомство напомнило о необходимости вакцинации домашних животных от бешенства.

Фото:© Евгений Нескромный / РИА Новости

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