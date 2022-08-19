В Красноярске будет снижена скорость электросамокатов до 10-20 км/ч

Мэрия Красноярска совместно с ГИБДД и кикшеринговыми фирмами подписали новое соглашение о правилах использования электросамокатов. Если в прошлом соглашении максимальная скорость самоката была 25 км/ч, то в новом – от 10 до 20 км/ч. При этом очень важно, что скорость будет зависеть от конкретной территории и объема пешеходного трафика. Заехав в определенное общественное пространство, самокат будет автоматически сбрасывать скорость до установленного предела.

По словам руководителя департамента общественной безопасности Михаила Будникова, подобные меры связаны с необходимостью обеспечить безопасность красноярцев, а также снизить число несчастных случаев, связанных с использованием электросамокатов.

Согласно статистике, с начала текущего года в Красноярске зарегистрировано 21 происшествие с участием электросамокатчиков, в некоторых из них пострадали люди. ​Также в новом соглашении сказано, что электросамокаты не смогут использовать нетрезвые люди, а также двое или более лиц одновременно. Добавим, что карту зон ограничения скорости можно будет скоро найти на сайте Администрации г. Красноярска.

Фото: © Никита Алексеев