В Красноярске на Калинина грузовик провалился в яму в асфальте

В Красноярске в четверг, 18 августа, в вечернее время на улице Калинина грузовой автомобиль провалился под асфальт. Как рассказали в ГУ МВД России по краю, данный инцидент произошел во время проведения дорожных работ.

Водитель грузовика сдавал назад и в какой-то момент автомобиль провалился в яму в асфальте. Отметим, что в этом происшествии никто не пострадал. В социальных сетях красноярцы недоумевают, как такое могло произойти, ведь судя по кадрам с камер видеонаблюдения там недавно уложили новое асфальтовое покрытие. Другие комментаторы сочувствуют водителю грузовика и не представляют, что он почувствовал, когда автомобиль провалился под асфальт.

Фото: © «ЧП Красноярск»