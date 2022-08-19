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Красноярский край является одним из лидеров по лесовосстановлению в России

Главная Общество
Красноярск
08:30 19 Августа 2022
в красноярском крае, правительство, губернатор, лес
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Министр лесного хозяйства Красноярского края стал одним из участников окружного совещания в Кемерово. Главной темой стало обсуждение реализации федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». Также на совещании были затронуты темы, связанные с защитой и воспроизводством лесов.

В текущем году на территории Красноярского края восстанавливают лес на площади 101,5 тыс гектаров. Весной представителями лесничеств и арендаторами были высажены сеянцы хвойных пород на площади 37,5 тыс га. Также в планах в начале сентябре продолжить мероприятия по высадке сеянцев хвойных пород, проведению оправки подроста и расчищению площади от захламлений.

По словам Алексея Панова, наш регион входит в тройку лидеров по восстановлению в России. В течение последних лет специалисты увеличили объем лесовосстановления: с 93 тыс гектаров в 2019 году до 104 тыс гектаров в минувшем году. Добиться таких результатов позволила проведенная модернизация питомников и лесничеств, начавшаяся благодаря инициативе главы Красноярского края Александра Усса.

Три года назад край закупил 182 единицы техники и оборудования, помогающей специалистам в лесовосстановлении. В трех лесничествах региона начали строительство мини-теплиц для выращивания сеянцев хвойных пород, у которых закрытая корневая система.

Как отметил Алексей Панов, работа в этом направлении продолжится и в следующем году. Так, к примеру, запланировано приобретение восьми единиц техники и возведение двух мини-комплексов для выращивания сеянцев с ЗКС. Весь этот комплекс мероприятий позволит к 2024 году довести процент восстановления леса на территории Красноярского края до 100%.  

Кроме того, представителям региональных ведомств лесного хозяйства предстоит в ближайшее время побывать в лесных питомниках в Кузбассе, принять участие в высадке деревьев в рамках акции «Сохраним лес», которая проходит по всей России.

Напомним, что в июле в рамках выездного заседания Совета по вопросам развития лесного комплекса России при Совете Федерации губернатор Александр Усс заявил о том, что Красноярский край составляется порядка 14% от всех лесных запасов нашей страны. Более того, глава региона отметил, что по многим параметрам лесную отрасль можно считать градо- и краеобразующей. Так, например, на территории края в лесной отрасли трудится 40 тыс человек на 1,5 тыс предприятиях.

Фото: © Никита Алексеев

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