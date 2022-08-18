Инклюзивный парк в Красноярске откроется в октябре

Депутаты городского Совета проверили, как в Красноярске строится инклюзивный парк на острове Отдыха. Накануне народные избранники провели на стройплощадке выездное рабочее совещание комиссии по охране окружающей среды и формированию здорового образа жизни.

Как напомнил депутатам руководитель муниципального управления по физкультуре и спорту Валерий Черноусов, проект реализуется совместно с московским фондом «Открытое сердце». По замыслу авторов, в парке физкультурой и спортом смогут заниматься люди с инвалидностью по любым видам заболеваний. Для этого на территории установят специальные тренажёры, обустроят спортивные площадки.

На сегодня в парке завершена прокладка электрокабеля и устройство подстанции. Ведётся монтаж площадок для детей разного возраста. Парк разобьют на четыре возрастные зоны: для ребят от шести месяцев до двух лет, от двух до пяти лет, от шести до 12 лет и старше 13 лет. Закончить работы планируется к 15 октября 2022 года.

Депутатам рассказали, что в следующем году рядом с площадкой будет построен крытый комплекс, где горожане с проблемами здоровья смогут заниматься круглый год. Отметим, что на комиссии депутаты подняли вопрос безопасного спуска к новому инклюзивному парку на острове Отдыха с Коммунального моста. По словам Натальи Каптелининой, сейчас на инвалидной коляске добраться до объекта довольно сложно. Представители департамента городского хозяйства заверили народных избранников, что уже изучили вопрос, планируют на съездах с моста смонтировать лифт и сейчас рассматривают разные виды подъёмников.

Инклюзивный парк – лишь часть большой муниципальной программы, направленной на развитие физкультуры и спорта инвалидов. По словам Андрея Модестова, председателя профильной комиссии горсовета, в прошлом году при принятии трёхлетнего бюджета на период 2022 – 2024 годов депутаты рекомендовали мэрии увеличить финансирование этого направления. Как отмечают народные избранники, средства необходимо направлять на расширение сети организаций и учреждений для инвалидов, материально-технического оснащение учреждений, создание безбарьерной среды на объектах спортивной инфраструктуры, привлечение дополнительных кадров – тренеров и инструкторов.

К слову, противоречий у горсовета и администрации в этой сфере нет. Депутаты регулярно выезжают с инспекцией как в учреждения физической культуры и спорта, так и на уличные объекты и отмечают, что у адаптивных видов спорта в Красноярске есть развитие. Люди с ОВЗ, независимо от заболеваний, получают всё больше возможностей для активной жизни. Доказательство этому – тактильный сквер «Светлый», проекты «Лыжи мечты», «Кёрлинг на колясках», различные соревнования для красноярцев с инвалидностью. Развитие происходит во многом и благодаря принципиальной позиции профильной комиссии и всего нынешнего созыва. Например, депутат Наталья Каптелинина является автором оздоровительного проекта «Шаг за шагом к мечте», ориентированного на создание условий для занятий адаптивной физкультурой на базе нескольких спортивных объектов в Красноярске.

«В нашем городе на сегодня более 5 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья занимаются физкультурой и спортом, - говорит Андрей Модестов. – С ними занимаются профессиональные инструкторы. За минувший год количество спортсменов с ОВЗ увеличилось на 0,5 процента. Показатель может выглядеть несущественным, но если посчитать реальное количество людей, то их несколько сотен. В этом году ожидается, что рост составит ещё 0,5 процента».

В ближайшее время горсовет приступит к обсуждению проекта муниципального бюджета на следующий год и подпрограмме «Оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта» намерены уделить особое внимание.

Фото: © Горсовет Красноярска