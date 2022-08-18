Жителей Красноярска приглашают на фестиваль дронов «Аэропикник»

В Красноярске на протяжении четырех дней будет проходить фестиваль дронов «Аэропикник». Первый день мероприятия – сегодня, 18 августа. Фестиваль стартует в 19 часов и будет проходить в парке ДК «Автомобилистов».

Отметим, что в рамках «Аэропикника» будет работать множество площадок. Так, к примеру, для всех желающих проведут мастер-класс по сборке фанерных конструкторов и конструированию метательных планеров.

Кроме того, посетители смогут своими руками собрать самолет. Также для гостей фестиваля проведут аэроэкскурсии, соревнования по аэродартсу и прыжках на дронах. Добавим, что «Аэропикник» также будет пройдет 19 (парк «Покровский), 20 (парк им. ДК 1 мая) и 27 августа (Ярыгинская набережная). Вход на фестиваль является бесплатным.

Фото: © Администрация г. Красноярска