В Красноярске столкнувшийся с легковушкой автобус перекрыл движение на Авиаторов

В Красноярске в четверг, 18 августа, на улице Авиаторов рядом с остановкой ТРЦ «Планета» произошло столкновение маршрутки с легковым автомобилем. Случившаяся авария практически целиком парализовала движение из-за того, что автобус перекрыл проезжую часть.

Некоторые красноярские автомобилисты жалуются на то, что они провели в пробке около часа. Как пишет издание «КП-Красноярск» со ссылкой на ГИБДД, в данный момент полицейские разбираются в деталях произошедшего ДТП. Уже в ближайшее время движение восстановят.

Фото: © Telegram-канал «ЧП Красноярск»