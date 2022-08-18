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Первая библиотека нового поколения появится в Кежемском районе

Главная Общество
Красноярск
17:20 18 Августа 2022
в красноярском крае, правительство, библиотека
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В Красноярском крае в Кежемском районе будет открыта первая библиотека нового поколения. Учреждение, которое обновили по модельному стандарту, появится в поселке Имбинский. Это стало возможным благодаря реализации нацпроекта «Культура». 

В краевом правительстве отметили, что в библиотеки очень сильно было изменено внутреннее пространство. Теперь в учреждении есть гостевая зона, где посетители могут получить сведения, записаться в библиотеку или взять книги. 
Книжный зал обновленного учреждения наполнен новой классической и современной художественной литературой для молодежи и взрослого поколения. Также там есть интерактивные издания с 3D и 4D-вкладками, книги виртуальной реальности и графические романы. 

У посетителей также будет возможность использовать компьютеры для входа к основным федеральным и региональным электронным библиотекам, справочно-правовым системам. Кроме того, в библиотеки есть конференц-зал, зоны для детского отдыха и чтения, и новое видеооборудование. Добавим, что подобная библиотека будет в Красноярском крае уже 14-й. В настоящее время завершаются работы по обновлению Центральной городской библиотеки в Енисейске. 

Фото: © krskstate.ru

 

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