В Красноярске в Октябрьском и Железнодорожном районах отключат холодную воду до 21 августа

Уже в эту пятницу, 19 августа, в 23:00 жители Октябрьского, части Железнодорожного районов и пригорода Красноярска останутся без холодной воды. Отметим, что воды не будет на протяжении двух суток и дадут ее лишь вечером 21 августа.

По официальной информации, отключение необходимо для проведения подготовительных работ к зиме на водозаборах «Гремячий лог» и острова Казачий. Также необходима переврезка магистральных трубопроводов, задерживающих строительство дороги в створе ул. Чкалова.

Добавим, что воду планируют вернуть в дома красноярцев в 23:00 21 августа.

Фото: © Нина Зотина / РИА Новости