Пункт вакцинации от COVID-19 возобновляет работу на железнодорожном вокзале станции Красноярск

Сегодня на железнодорожном вокзале станции Красноярск возобновляет работу пункт вакцинации от новой короновирусной инфекции. Он открыт в рамках взаимодействия Красноярской железной дороги и Министерства здравоохранения Красноярского края с целью ускорения процесса вакцинации и ревакцинации населения.

Пункт расположен на цокольном этаже вокзала. В нем установлено специальное фармацевтическое холодильное оборудование для хранения вакцин и созданы условия, необходимые для проведения прививочной кампании.

«Сейчас мы наблюдаем увеличение желающих вакцинироваться, что связано с ухудшением эпидемической ситуации. Поэтому мы вновь начинаем работу. Наша задача – укрепить коллективный иммунитет и остановить распространение новой коронавирусной инфекции» - говорит главный врач ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» Красноярска» Сергей Папельницкий.

Сделать прививку препаратом «Спутник V» может любой обратившийся. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. График работы пункта на железнодорожном вокзале - с 14:00 до 20:00 – ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Данные всех прошедших вакцинацию автоматически вносятся в Федеральный регистр вакцинированных от COVID-19.

По материалам КрасЖД

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