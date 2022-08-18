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В Красноярске рядом с храмом Михаила Архангела могут построить кафе

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Красноярск
13:56 18 Августа 2022
в красноярске, строительство, храм, кафе
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В Красноярске объявлено имя победителя аукциона на право арендовать участок на улице Елены Стасовой вблизи от храма Михаила Архангела. Победителем оказалась компания «ТемпСтрой».

По словам депутата Заксобрания края Ильи Зайцева, на участке будет построен объект общепита. Также парламентарий обеспокоен тем, что рядом с храмом может появиться «сарайчик». Дело в том, что ранее компания «ТемпСтрой» выиграла в аукционе на право возведения «магазина негорючих стройматериалов» на перекрестке Шахтеров и Водянникова.

Однако вместо торговой точки там был построен автосервис по площади в 30 раз меньше участка. К тому же, он уже долгое время не работает. Илья Зайцев отметил, что считает строительство общепита рядом с храмом очень спорным решением.

Фото: © официальная группа «Храм Михаила Архангела и чуда его в Хонех» во «ВКонтакте»

 

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