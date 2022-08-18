Красноярские пенсионеры за сутки не перевели аферистам 3 миллиона рублей

Благодаря своей бдительности пенсионеры из Красноярска смогли сохранить свои деньги в безопасности. За минувшие сутки в правоохранительные органы обратились пять пожилых красноярцев в возрасте от 62 до 95 лет.

По словам пенсионеров, неизвестные требовали с них крупные суммы денежных средств. Все начиналось со звонка на стационарный телефон от «родственников», которые были виноваты в ДТП и травмировании других людей. Для того, чтобы их освободить от уголовной ответственности аферисты просили пенсионеров сделать переводы от 300 тысяч до 980 тысяч рублей. Однако пожилые красноярцы обман раскрыли и сохранили свои деньги в безопасности. Всего мошенники пытались украсть порядка 3 млн рублей. В связи со случившимся возбуждены уголовные дела.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков