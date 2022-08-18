Роспотребнадзор нашел множество нарушений на пищеблоке базы отдыха «Бузим»

В Красноярском крае в связи с массовым отравлением детей во время отдыха на базе «Бузим» была организована проверка. Как сообщил глава регионального Управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев, в ходе проверки на пищеблоке было обнаружено множество нарушений требований санитарного законодательства.

Так, например, игнорировался режим обработки и хранения овощей, кухонный инвентарь не был промаркирован, отсутствовали условия для соблюдения сотрудниками общепита личной гигиены (нет мыла и полотенец для рук), нет информации о результатах обследования персонала на кишечные вирусы, а также ряд других нарушений. Более того, у одного из работников пищеблока и пострадавшего ребенка нашли РНК норовирус.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости