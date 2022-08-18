Проехавшего на «красный» водителя автобуса в Красноярске оштрафовали на 1 тысячу рублей

В Красноярске сотрудникам ГИБДД удалось установить личность водителя маршрутного автобуса, проехавшего на «красный». Видеозапись инцидента была размещена в соцсетях. На кадрах отчетливо видно, как водитель автобуса №58 игнорирует запрещающий сигнал светофора и едет на «красный». Как выяснилось, нарушителем оказался 53-летний мужчина.

Нарушитель рассказал, что отвлекся и чтобы резко не тормозить, принял решение продолжить движение. Несмотря на осознание всей серьезности деяния, водителю выписали штраф на одну тысячу рублей.

Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости