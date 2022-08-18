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Виктор Кардашов проверил ход строительства новой школы в микрорайоне «Бугач»

Главная Общество
Красноярск
12:08 18 Августа 2022
в красноярске, россия, школа, строительство, депутаты, законодательное собрание
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Депутат Заксобрания, региональный координатор партпроекта «Новая школа» Виктор Кардашов накануне посетил строящуюся школу в микрорайоне «Бугач». В преддверии нового учебного года единороссы в Красноярском крае традиционно проверяют безопасность переходов возле школ, детских садов и больниц. Мероприятие было организовано совместно с представителями администрации и регионального отделения ВОД «Отцы России» в рамках партпроектов «Безопасные дороги» и «Новая школа».

Виктор Кардашов проверил ход строительства новой школы в микрорайоне «Бугач»

Также народный избранник оценил ход и темпы самого строительства школы - объект строится в рамках Народной программы партии и единороссы контролируют все этапы его возведения. Строительство школы №159 в микрорайоне «Бугач» началось в 2020 году, стоимость проекта составляет около 2 млрд рублей. Единороссы и общественники проинспектировали новое здание, осмотрели учебное оборудование, оценили удобство будущих классов и других помещений для школьников. Здание рассчитано на 1550 детей, в нем созданы все условия для полноценного обучения школьников, включая помещения для групп продленного дня.

Ка отметил Виктор Кардашов, при поддержке депутатов от «Единой России» всех уровней и в рамках Народной программы партии в крае ежегодно увеличивается финансирование сферы образования. Так, например, в этом году в регионе капитально отремонтируют 33 общеобразовательных учреждения, также откроют пять новых, современных школ. Одной из них является как раз школа №159.

Виктор Кардашов проверил ход строительства новой школы в микрорайоне «Бугач»

В помещении школы все продумано до мелочей: просторные классы, большая библиотека, несколько спортивных залов, тир, коворкинг-помещения.  Во дворе  - современная спортивная инфраструктура: футбольное поле, хоккейная коробка с теплой раздевалкой, есть даже тренажер для изучения правил дорожного движения. Школа уникальна и тем, что учитывает потребности детей с ограниченными возможностями здоровья: здесь с максимальным комфортом смогут учиться дети с ОВЗ и маломобильные ребятишки. Сейчас на образовательном объекте продолжаются активные работы: монтаж необходимого оборудования, сборка мебели и тд.  

«Второй такой «космической» школы за Уралом нет. Проектом реализованы уникальные возможности для образования мальчишек и девчонок, а также дополнительного образования. Классы, лаборатории, библиотека, актовый зал, рекреации, столовые, спортивная инфраструктура, условия для педагогов - на самом высоком уровне. Немаловажно, что проектом предусмотрен безопасный переход через оживленную улицу, который подрядчик обещает открыть уже к началу нового учебного года. Остаётся пожелать коллективу педагогов при поддержке родительской общественности наполнить школу доброжелательной атмосферой и высоким уровнем учебно-воспитательной работы!», - отметил Виктор Кардашов.

Представители краевого Совета отцов также дали высокую оценку качеству уже выполненных работ и в целом организации безопасности детей.

Виктор Кардашов проверил ход строительства новой школы в микрорайоне «Бугач»

«Для Совета отцов Красноярского края дорожная безопасность детей всегда была приоритетным направлением. Сейчас здесь продолжается строительство надземного перехода через улицу Калинина. Это очень оживленная улица. Переход будет организован к домам, которые будут, так сказать, основными потребителями образовательных услуг этой школы. Пока школа еще не готова, но когда она будет введена в эксплуатацию, мы обязательно приедем еще раз, и будем участвовать в принятии паспорта безопасности», - рассказал Олег Окладников, председатель регионального отделения Всероссийского общественного движения «Отцы России» в Красноярском крае.

Отметим, до 1 сентября активисты «Единой России» совместно с общественниками проверят на безопасность пешеходные переходы и в других районах города и края. Участие в мониторинге примут депутаты всех уровней, «Молодая Гвардия» и сторонники партии, а также представители Всероссийской организации «Отцы России». Рабочие группы проведут мониторинг территорий возле учреждений образования, здравоохранения и спорта. Также о таких фактах нарушения правил дорожной безопасности вблизи социальных объектов может сообщить любой житель края. Обращения принимают сотрудники региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д. А. Медведева по адресу: г. Красноярск, Красная площадь, 17, по телефонам: 8 (391)265-93-25, 8-923-574-05-26 или по электронной почте: op@krasnoyarsk.er.ru

 

По материалам «Единой России»

Фото: © «Единая Россия»

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