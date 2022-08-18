Виктор Кардашов проверил ход строительства новой школы в микрорайоне «Бугач»

Депутат Заксобрания, региональный координатор партпроекта «Новая школа» Виктор Кардашов накануне посетил строящуюся школу в микрорайоне «Бугач». В преддверии нового учебного года единороссы в Красноярском крае традиционно проверяют безопасность переходов возле школ, детских садов и больниц. Мероприятие было организовано совместно с представителями администрации и регионального отделения ВОД «Отцы России» в рамках партпроектов «Безопасные дороги» и «Новая школа».

Также народный избранник оценил ход и темпы самого строительства школы - объект строится в рамках Народной программы партии и единороссы контролируют все этапы его возведения. Строительство школы №159 в микрорайоне «Бугач» началось в 2020 году, стоимость проекта составляет около 2 млрд рублей. Единороссы и общественники проинспектировали новое здание, осмотрели учебное оборудование, оценили удобство будущих классов и других помещений для школьников. Здание рассчитано на 1550 детей, в нем созданы все условия для полноценного обучения школьников, включая помещения для групп продленного дня.

Ка отметил Виктор Кардашов, при поддержке депутатов от «Единой России» всех уровней и в рамках Народной программы партии в крае ежегодно увеличивается финансирование сферы образования. Так, например, в этом году в регионе капитально отремонтируют 33 общеобразовательных учреждения, также откроют пять новых, современных школ. Одной из них является как раз школа №159.

В помещении школы все продумано до мелочей: просторные классы, большая библиотека, несколько спортивных залов, тир, коворкинг-помещения. Во дворе - современная спортивная инфраструктура: футбольное поле, хоккейная коробка с теплой раздевалкой, есть даже тренажер для изучения правил дорожного движения. Школа уникальна и тем, что учитывает потребности детей с ограниченными возможностями здоровья: здесь с максимальным комфортом смогут учиться дети с ОВЗ и маломобильные ребятишки. Сейчас на образовательном объекте продолжаются активные работы: монтаж необходимого оборудования, сборка мебели и тд.

«Второй такой «космической» школы за Уралом нет. Проектом реализованы уникальные возможности для образования мальчишек и девчонок, а также дополнительного образования. Классы, лаборатории, библиотека, актовый зал, рекреации, столовые, спортивная инфраструктура, условия для педагогов - на самом высоком уровне. Немаловажно, что проектом предусмотрен безопасный переход через оживленную улицу, который подрядчик обещает открыть уже к началу нового учебного года. Остаётся пожелать коллективу педагогов при поддержке родительской общественности наполнить школу доброжелательной атмосферой и высоким уровнем учебно-воспитательной работы!», - отметил Виктор Кардашов.

Представители краевого Совета отцов также дали высокую оценку качеству уже выполненных работ и в целом организации безопасности детей.

«Для Совета отцов Красноярского края дорожная безопасность детей всегда была приоритетным направлением. Сейчас здесь продолжается строительство надземного перехода через улицу Калинина. Это очень оживленная улица. Переход будет организован к домам, которые будут, так сказать, основными потребителями образовательных услуг этой школы. Пока школа еще не готова, но когда она будет введена в эксплуатацию, мы обязательно приедем еще раз, и будем участвовать в принятии паспорта безопасности», - рассказал Олег Окладников, председатель регионального отделения Всероссийского общественного движения «Отцы России» в Красноярском крае.

Отметим, до 1 сентября активисты «Единой России» совместно с общественниками проверят на безопасность пешеходные переходы и в других районах города и края. Участие в мониторинге примут депутаты всех уровней, «Молодая Гвардия» и сторонники партии, а также представители Всероссийской организации «Отцы России». Рабочие группы проведут мониторинг территорий возле учреждений образования, здравоохранения и спорта. Также о таких фактах нарушения правил дорожной безопасности вблизи социальных объектов может сообщить любой житель края. Обращения принимают сотрудники региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д. А. Медведева по адресу: г. Красноярск, Красная площадь, 17, по телефонам: 8 (391)265-93-25, 8-923-574-05-26 или по электронной почте: op@krasnoyarsk.er.ru

По материалам «Единой России»

Фото: © «Единая Россия»