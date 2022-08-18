В Красноярске поликлиника в Северном будет построена к концу 2023 года

В Красноярске в микрорайоне Северный продолжаются строительные работы по возведению поликлиники. В настоящее время готовность объекта оценивается практически на 20%.

Строители уже закончили укладывать фундамент, работы по устройству цокольного и первого этажа. Сейчас подрядчик готовится к старту работ по устройству наружных тепловых сетей и водопровода.

Отметим, что планируется, что поликлиника будет 7-этажным зданием. На ее возведение направлен 1,1 млрд рублей. Медучреждение будет принимать жителей Северного и Солнечного. Поликлиника способна принимать до 500 посещений за смену. Добавим, что сдать объект планируют в конце следующего года.

Фото: © Минздрав Красноярского края