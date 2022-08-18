Красноярская железная дорога предупреждает о временном ограничении движения через железнодорожный переезд в Ирбейском районе Красноярского края

21 августа, с 11:00 до 21:00 местного времени, в связи с проведением ремонтных работ на участке КрасЖД Ирбейская – Корастылево, будет временно ограничено движение автотранспорта через железнодорожный переезд, расположенный на пересечении с автомобильной дорогой Ирбейское – Солянка (вблизи села Ирбейское).

Пропуск автомобильных потоков будет осуществляться по мере накопления машин. На переезде будет работать регулировщик. Ограничение движения согласовано с ГИБДД и администрацией Ирбейского района.

Красноярская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам: работы по ремонту железнодорожной инфраструктуры направлены на обеспечение безопасности движения поездов, повышение их скорости, а также уровня комфорта для пассажиров.

Фото: © КрасЖД