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Здание кафе «Кантри» должно быть снесено в Красноярске до 29 августа

Главная Общество
Красноярск
11:50 18 Августа 2022
в красноярске, прокуратура, здание, суд
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Скандальное известное здание кафе «Кантри», расположенное в центре Красноярска, должны снести до 29 августа текущего года. Такое решение было принято восьмым кассационным судом. Как рассказали в краевой прокуратуре, кассационная жалоба собственника самовольной постройки была возвращена судом.

Несмотря на право обжаловать возврат жалобы, по решению суда владелец строения обязан снести здание кафе «Кантри» до 29 августа. Сделать это собственник должен собственными силами. Если решение не будет исполнено, то будут приняты меры принудительного исполнения судебного акта. 

Фото: © Telegram-канал Прокуратуры Красноярского края 

 

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