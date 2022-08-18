В Красноярске уже неделю разыскивают пропавшего 15-летнего подростка

В Красноярске уже на протяжении недели проводятся поиски 15-летнего подростка. Несовершеннолетний, 11 августа, ушел из дома, расположенного на улице Володарского. Волонтеры просят красноярцев помочь в поисках подростка. Рост пропавшего составляет около 1 м 50 см – 1 м 60 см, у него худощавое телосложение, русые волосы и каре-зеленые глаза.

Кроме того, у несовершеннолетнего нет передних зубов и присутствует шрам на правой брови.

На момент пропажи он был одет в кофту синего цвета, темно-синие трико и кроссовки серого цвета. Если у вас есть сведения о судьбе подростка, то звоните по номерам: 8 (391) 227-44-55, «112» или 8-950-99-66-066.

Фото: © vk.com/poiskdeteikrasnoyarsk