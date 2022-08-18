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Губернатор Александр Усс провел встречу с режиссером Алексеем Учителем

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Красноярск
14:10 18 Августа 2022
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Глава Красноярского края Александр Усс провел встречу с одним из самых именитых режиссеров России Алексеем Учителем. На встрече кинорежиссер отметил, что всерьез рассматривает Красноярский край в качестве места съемок для полнометражного игрового фильма.

В правительстве региона рассказали, что это только предварительный разговор, но если творческие замыслы Алексея Учителя будут успешно реализованы, то съемки кино могут стартовать в следующем году.

Напомним, что в Красноярском крае уже сняли почти 50 полнометражных фильмов. Среди них есть высоко оцененные шедевры – «Хозяин тайги» с участием Владимира Высоцкого и Валерия Золотухина; «Сибирский цирюльник» Никиты Михалкова с участием Алексея Петренко и Олега Меньшикова; «Любить человека», который был срежиссирован Сергеем Герасимовым.

За последние годы у российских режиссеров вновь начал проявляться интерес к проведению съемок в Красноярском крае. В том числе на это повлияла региональной программы господдержки кинопроизводства.

До конца года планируется принять специальный краевой закон. Так, например, российским производителям кино будут на конкурсной основе давать субсидии для возмещения части денежных средств в том случае, если фильм будут снимать на территории Красноярского края или же темой съемки будет сам регион.

Фото: © krskstate.ru

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