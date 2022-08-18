18 августа
Красноярск
погода +12 °C
60.76
 
€ 61.83
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Новый центр содержания путевой инфраструктуры будет обслуживать участки Красноярской железной дороги в горах Восточного Саяна

Главная Общество
Красноярск
10:39 18 Августа 2022
в красноярском крае, железные дороги, ржд, жд, поезда
версия для печати Ico_print

Современный центр содержания путевой инфраструктуры начал функционировать на станции Кошурниково Красноярской железной дороги. Подразделение создано на основе механизированной производственной базы в рамках крупномасштабной программы модернизации южного хода КрасЖД Междуреченск-Тайшет.

В ходе реконструкции база превратилась в многофункциональный хаб с набором необходимых сервисов для обеспечения работ по эксплуатации пути. Здесь появились боксы для специализированной ремонтной техники, складской терминал для хранения материалов верхнего строения пути, административно-хозяйственный комплекс. Кроме того, на территории установлены два погрузочно-разгрузочных крана, проложен двухпутный подъезд для доставки грузов.

Новый центр содержания путевой инфраструктуры будет обслуживать участки Красноярской железной дороги в горах Восточного Саяна

Станция Кошурниково не случайно стала местом дислокации нового подразделения. Она находится на самом сложном участке южного хода Междуреченск-Тайшет в горах Восточного Саяна, где расположен Козинский перевал с крутым петлевым подъёмом.

Центр будет обслуживать горные и таежные перегоны КрасЖД (порядка 160 км), включая 8 тоннелей и 5 мостов, в том числе знаменитый мост над пропастью - Козинский виадук. Задача – принять и перераспределить по дистанциям, где ведётся текущий и капитальный ремонт путевой инфраструктуры, необходимые материалы: рельсы, шпалы, крепёжные детали, щебень и металлоконструкции. Отметим, что в результате  реализации проекта в посёлке Кошурниково (Курагинский район Красноярского края) создано более 10 новых рабочих мест.

Фото: © КрасЖД

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Виктор Кардашов проверил ход строительства новой школы в микрорайоне «Бугач»

Виктор Кардашов проверил ход строительства новой школы в микрорайоне «Бугач»

18 Августа 2022 г.
Также парламентарий оценил безопасность территории, по которой дети будут добираться к образовательному учреждению
Новости Красноярска: Здание кафе «Кантри» должно быть снесено в Красноярске до 29 августа

Здание кафе «Кантри» должно быть снесено в Красноярске до 29 августа

18 Августа 2022 г.
Владелец строения должен сделать это своими силами
Новости Красноярска: Красноярская железная дорога предупреждает о временном ограничении движения через железнодорожный переезд в Ирбейском районе Красноярского края

Красноярская железная дорога предупреждает о временном ограничении движения через железнодорожный переезд в Ирбейском районе Красноярского края

18 Августа 2022 г.
Пропуск автомобильных потоков будет осуществляться по мере накопления машин
Новости Красноярска: Брызнувшего в лицо продавщицы газовым баллончиком красноярца задержала полиция

Брызнувшего в лицо продавщицы газовым баллончиком красноярца задержала полиция

18 Августа 2022 г.
Мужчина похитил банку пива и бутылку алкоголя
Новости Красноярска: В Красноярске уже неделю разыскивают пропавшего 15-летнего подростка

В Красноярске уже неделю разыскивают пропавшего 15-летнего подростка

18 Августа 2022 г.
Несовершеннолетний пропал 11 августа
Новости Красноярска: 1 год колонии дали экс-сотруднице красноярского детсада за обжегшуюся кипятком девочку

1 год колонии дали экс-сотруднице красноярского детсада за обжегшуюся кипятком девочку

18 Августа 2022 г.
Все произошло в мае 2014 года
Новости компаний
17/08
Комбинат «Волна» подвел производственные итоги шести месяцев 2022 года
16/08
Микрофинансы: брать или не брать
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Новосибирской области нашли пропавшую 10-летнюю девочку

В Новосибирской области нашли пропавшую 10-летнюю девочку

18 Августа 2022 г.
Сейчас ребенок в безопасности и с родителями
Новости Красноярска: В Красноярском крае трое детей погибли в пожаре в «Городе Солнца»

В Красноярском крае трое детей погибли в пожаре в «Городе Солнца»

14 Августа 2022 г.
Это первый за 26 лет инцидент на территории общины
Новости Красноярска: В Омске катание на электросамокате закончилось открытой черепно-мозговой травмой

В Омске катание на электросамокате закончилось открытой черепно-мозговой травмой

17 Августа 2022 г.
Помимо этого у мужчины также диагностировали множественные травмы
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru