Новый центр содержания путевой инфраструктуры будет обслуживать участки Красноярской железной дороги в горах Восточного Саяна

Современный центр содержания путевой инфраструктуры начал функционировать на станции Кошурниково Красноярской железной дороги. Подразделение создано на основе механизированной производственной базы в рамках крупномасштабной программы модернизации южного хода КрасЖД Междуреченск-Тайшет.

В ходе реконструкции база превратилась в многофункциональный хаб с набором необходимых сервисов для обеспечения работ по эксплуатации пути. Здесь появились боксы для специализированной ремонтной техники, складской терминал для хранения материалов верхнего строения пути, административно-хозяйственный комплекс. Кроме того, на территории установлены два погрузочно-разгрузочных крана, проложен двухпутный подъезд для доставки грузов.

Станция Кошурниково не случайно стала местом дислокации нового подразделения. Она находится на самом сложном участке южного хода Междуреченск-Тайшет в горах Восточного Саяна, где расположен Козинский перевал с крутым петлевым подъёмом.

Центр будет обслуживать горные и таежные перегоны КрасЖД (порядка 160 км), включая 8 тоннелей и 5 мостов, в том числе знаменитый мост над пропастью - Козинский виадук. Задача – принять и перераспределить по дистанциям, где ведётся текущий и капитальный ремонт путевой инфраструктуры, необходимые материалы: рельсы, шпалы, крепёжные детали, щебень и металлоконструкции. Отметим, что в результате реализации проекта в посёлке Кошурниково (Курагинский район Красноярского края) создано более 10 новых рабочих мест.

Фото: © КрасЖД