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В краевом Роспотребнадзоре напомнили о требованиях в школах Красноярска во время пандемии

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Красноярск
13:30 18 Августа 2022
в красноярском крае, роспотребнадзор, режим, школы
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До конца августа осталось около двух недель, а это значит, что вот-вот наступит новый учебный год. В этой связи глава регионального Управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев в преддверии начала занятий в школах Красноярского края напомнил о нескольких требованиях, которые должны будут соблюдаться в образовательных учреждениях.

Во-первых, общешкольные линейки могут проводиться в присутствии родителей. Во-вторых, на входе у школьников и их родителей будут измерять температуру. В-третьих, сотрудники пищеблока должны носить маски.

В общеобразовательных учреждениях должны быть кожные антисептики для обработки рук. Помещения должны убирать с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Также должны регулярно проветриваться помещения и обеззараживаться воздух. Родители учеников при посещении школы должны находиться в масках. Если в классе или школе более 20% учеников находятся на больничном, то следует перейти на удаленку.

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

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