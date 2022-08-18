В Красноярске сотрудника автосервиса задержали за похищение катализаторов с автомобилей

В Красноярске стражами правопорядка был задержан сотрудник автосервиса. Мужчину подозревают в краже катализаторов с транспортных средств. В полицию обратился представитель таксофирмы и заявил, что после ремонта в одном из автосервисов Свердловского района с восьми машин пропали катализаторы. Их средняя стоимость – 250 тыс рублей за штуку.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена причастность к кражам маляра-жестянщика, работавшего в автосервисе. Впоследствии полицейские выяснили, что 37-летний мужчин продавал катализаторы по шесть тысяч рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости