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В Красноярске сотрудника автосервиса задержали за похищение катализаторов с автомобилей

Главная Общество
Красноярск
12:50 18 Августа 2022
в красноярске, полиция, кража, автомобиль
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В Красноярске стражами правопорядка был задержан сотрудник автосервиса. Мужчину подозревают в краже катализаторов с транспортных средств. В полицию обратился представитель таксофирмы и заявил, что после ремонта в одном из автосервисов Свердловского района с восьми машин пропали катализаторы. Их средняя стоимость – 250 тыс рублей за штуку.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена причастность к кражам маляра-жестянщика, работавшего в автосервисе. Впоследствии полицейские выяснили, что 37-летний мужчин продавал катализаторы по шесть тысяч рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости

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