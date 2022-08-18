1 год колонии дали экс-сотруднице красноярского детсада за обжегшуюся кипятком девочку

В Красноярске состоялось судебное заседание, в рамках которого был вынесен приговор экс-работнице детсада №325. Напомним, что в конце мая 2014 года родители привели малолетнюю девочку в детсад. Спустя какое-то время ребенок остался без присмотра и девочка зашла в помещение буфетной комнаты, где на нее опрокинулся чайник с кипятком, который оставила на скамейке нянечка.

В результате несовершеннолетняя поскользнулась и упала в кипяток. Таким образом, ребенок получил термические ожоги нижних конечностей II – III степени с площадью 10% тела, а также ожоговую болезнь. Отметим, что в рамках следствия экс-сотрудница не признавала свою вину. Согласно решению суда, женщине дали один год исправительной колонии общего режима.

Фото: © Владимир Федоренко / РИА Новости