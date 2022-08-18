Брызнувшего в лицо продавщицы газовым баллончиком красноярца задержала полиция

В Красноярске полицейским удалось оперативно задержать 42-летнего мужчину, которого подозревают в совершении разбойного нападения. В ГУ МВД России по краю сообщили, что в правоохранительные органы поступила информация о том, что в одном из супермаркетов города неизвестный использовал газовый баллончик, похитив банку пива и бутылку алкоголя.

Работница магазина детально описала злоумышленника, после чего была составлена ориентировка. В ходе патрулирования Свердловского района сотрудники полиции увидели подозреваемого и задержали. В отношении красноярца завели уголовное дело по ст. «Разбой». Злоумышленнику грозит до восьми лет тюрьмы.

Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости