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Брызнувшего в лицо продавщицы газовым баллончиком красноярца задержала полиция

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Красноярск
11:30 18 Августа 2022
в красноярске, нападение, разбойник, преступление, полиция, магазины
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В Красноярске полицейским удалось оперативно задержать 42-летнего мужчину, которого подозревают в совершении разбойного нападения. В ГУ МВД России по краю сообщили, что в правоохранительные органы поступила информация о том, что в одном из супермаркетов города неизвестный использовал газовый баллончик, похитив банку пива и бутылку алкоголя.

Работница магазина детально описала злоумышленника, после чего была составлена ориентировка. В ходе патрулирования Свердловского района сотрудники полиции увидели подозреваемого и задержали. В отношении красноярца завели уголовное дело по ст. «Разбой». Злоумышленнику грозит до восьми лет тюрьмы.

Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости

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