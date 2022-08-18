Хоккеисты «Енисея» разгромили в Красноярске уфимский «Кировец»

В Красноярске в среду, 17 августа, состоялась вторая игра I этапа Кубка России по бенди. Хоккеисты «Енисея» на своем стадионе принимали «Кировец» из Уфы. По итогам встречи, красноярцы разгромили гостей со счетом 9:2. В составе «Енисея» дублем отметились Кирилл Попеляев, Сергей Ломанов и Марат Шарипов. Также по голу забили Егор Дашков, Кирилл Коломейцев и Артем Ахметзянов.

Добавим, что свою следующую встречу красноярцы проведут уже сегодня, 18 августа. На игру в Красноярск прилетел «Водник» из Архангельска.

Фото: © vk.com/hcenisey1934