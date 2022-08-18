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В Красноярском крае ключи от новых домов будут вручены погорельцам на следующей неделе

Главная Общество
Красноярск
09:30 18 Августа 2022
в красноярском крае, правительство, помощь, поддержка, строительство, дома
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В Красноярском крае вовсю продолжаются строительные работы по возведению жилых объектов, предназначенных для людей, которые пострадали в результате массовых пожаров седьмого мая. Вручение погорельцам первых ключей от нового жилья стартует на следующей неделе. Такую информацию сообщил министр строительства региона Михаил Рабушко, который проинспектировал стройки в Уяре. 

По словам министра, согласно распоряжению главы Красноярского края Александра Усса за короткий срок была проведена полномасштабная работа по обеспечению погорельцев жилыми домами. Так, например, к 15 августа удалось завершить строительные работы по возведению домов первой очереди. На данный момент подрядные организации занимаются устранением замечаний по внутренней отделке помещений, которые были оглашены строительным контролем. К выходным помещения будут полностью готовы, ведь в них проведут генеральную уборку. Таким образом, люди смогут въезжать в новое жилье уже на следующей неделе. 

Михаил Рабушко также отметил, что каких-либо крупных замечаний у строительного контроля не было. В жилые дома уже завели сети водоснабжения и водоотведения, подключили к электричеству, разместили сантехнику, водонагревательные котлы, положили линолеум с плиткой, а также наклеили обои. 
Из-за неблагоприятных погодных условий специалисты не могут закончить убираться на придомовых территориях, однако это останется в гарантийных обязательствах. Строительный мусор вывезут и наведут порядок на участках. 

Всего запланирована сдача домов первой, второй и третьей очереди. На текущий момент ведутся строительные работы по возведению 103 жилых объектов в муниципалитетах, которые пострадали в результате майских пожаров. Во всех муниципальных образованиях строительство домов проходит одновременно, в работах занято большое число специалистов. В Уяре, например, задействовано более 300 строителей.

Напомним, что седьмого мая в 12 населенных пунктах Красноярского края произошли стихийные пожары, которые лишили людей жилых домов. Благодаря главе региона Александру Уссу было решено помочь погорельцам в восстановлении жилья за счет бюджета края. Пострадавшим предложили несколько форм помощи: некоторые получили денежную компенсацию, часть дали согласие на покупку готового жилья, однако многие согласились на возведение новых домов. Строительство новых жилых объектов реализуется по пяти типовым проектам. По номеру 122 действует горячая линия, где жители могут получить оперативную информацию о ходе строительства домов и деталях получения социальных выплат.

Фото: © krskstate.ru
 

 

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