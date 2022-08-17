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В Красноярске завершена приёмка образовательных учреждений

Главная Общество
Красноярск
20:21 17 Августа 2022
общество, красноярск, ремонт, школы
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В Красноярске завершилась приёмка школ. С конца июля до середины августа члены комиссии проверяли состояние зданий учреждений и прилегающих к ним территорий, соблюдение основных требований безопасности, санитарных и противопожарных норм. Контроль хода ремонтных работ в учреждениях осуществлялся в ежедневном режиме.
Большинство школ Красноярска готовы к новому учебному году.

Руководитель управления образования рассказала журналистам об итогах подготовки школ. Марина Аксёнова побывала в школе № 78 (ул. Тимошенкова), здание которой было построено в 1989 году. После летнего ремонта учреждение выглядит, как новое. В школе заменили свыше 150 стеклопакетов, обновили рекреации и коридоры, установили новые комплекты мебели, отремонтировали три лестничных марша. В школьном холле там появилась эксклюзивная деревянная мебель.

— На сегодняшний день мы завершили приёмку всех образовательных организаций города. В приёмке участвовали 110 школ. Все наши учреждения готовы к 1 сентября, — рассказала Марина Аксенова, руководитель главного управления образования города. — Традиционно приёмка осуществляется муниципальной комиссией, куда входят представители главного управления образования, администрации города, МВД, Росгвардии, ГИБДД. На сегодняшний день все учреждения отвечают современным требованиям к образованию. Для нас важно, чтобы в любой точке города школьник мог ощущать себя комфортно и с радостью прийти 1 сентября.

На ремонт и обновление учебной литературы было потрачено более 10 млн руб. Большая часть денежных средств — это городской и краевой бюджет. Стоит отметить, что учреждение не первый год сотрудничает с партнёрами, они помогают воплощать дизайнерские проекты.

Всего за лето в школах было проведено более 100 видов ремонтных работ. В частности, капитально отремонтировали пищеблоки и спортивные площадки, поменяли крыши, обновили входные зоны и инженерные сети.
Масштабная работа — обновление пищеблока в школе № 98, обустройство спортплощадки в школе № 148, ремонт фасада в школе № 10.

На данный момент ремонтные работы по федеральной программе производят в школах №№ 5,27 и 108. По планам данные учреждения смогут принять школьников в начале следующего учебного года.

Кстати, в отдельных школах ремонты продолжатся и после 1 сентября, они совершенно не помешают учебному процессу. Данные учреждения нуждались в большем комплексе мероприятий и, соответственно, технологический процесс по выполнению ремонта требовал продолжения работ после 1 сентября. Комиссией эти школы также приняты.

Отметим, 1 сентября за парты сядут более 134 тысяч учащихся. Из них более 15 тысяч – это первоклашки.

Фото: © Р. Рыбаков 

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