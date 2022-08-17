Красноярский хакер взломал бонусную систему известных ресторанов и поел на 195 тысяч рублей

В Красноярске местный житель, хорошо разбирающийся в компьютерах, смог взломать бонусную систему ресторанов Bellini group. В результате красноярец потратил в ресторанах порядка 195 тыс рублей. Данной информацией поделились в Telegram-канале Kras Mash.

Красноярец старался зачислять себе бонусные баллы в небольших количествах, которыми он рассчитывался за заказы. Однако все выяснилось и мужчину заставили вернуть почти 200 тыс рублей. В краевой полиции отметили, что осенью 2020 года в суд были направлены материалы уголовного дела в отношении красноярца. Весной прошлого года подсудимого освободили от уголовной ответственности и назначили штраф.

Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости