Более 70 тысяч деревьев и кустарников высадят в Красноярском крае осенью 2022 года

В Красноярском крае в сентябре этого года состоится Всероссийская акция «Сохраним лес». В рамках этого мероприятия на территории региона будут высажены свыше 70 тысяч деревьев и кустарников, включая кедры, сосны, черемуху, сирень, ели и т.д. Акция является частью нацпроекта «Экология».

В краевом правительстве отметили, что участвовать в акции будут представители лесного хозяйства, ученики школ, студенты, а также любой желающий. Высаживать деревья и кустарники будут в парках, скверах, рядом со школами, домами культуры и на землях лесного фонда.

По словам министра лесного хозяйства региона Алексея Панова, воспроизводство лесов является одним из приоритетных направлений в развитии лесного хозяйства края. Подобные акции помогают не только в восстановлении лесов, но и привить любовь к природе среди подрастающего поколения.

Также министр заявил, что в акции также будут принимать арендаторы лесных участков, что говорит о более бережном отношении к природе. Подробности об акции «Сохраним лес» можно на сайте сохранимлес.рф. Добавим, что данная акция будет проходить во всех муниципальных образованиях Красноярского края.

Фото: © Никита Алексеев