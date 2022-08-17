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Проект «Музыкальные пятницы» завершен в Красноярске

Главная Общество
Красноярск
16:07 17 Августа 2022
в красноярске, фестивали, музыка, администрация
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В Красноярске в этом году больше не будут проходить музыкальные концерты на острове Татышев в рамках проекта «Музыкальные пятницы». Как сообщили в городской мэрии, концерт с участием Красноярского камерного хора, который был запланирован на эту пятницу, 19 августа, из-за технических причин не состоится.

Таким образом, за весь летний период текущего года красноярцы посетили пять концертов, которые проходили на о. Татышев. В общей сложности музыканты собрали свыше 7 тысяч слушателей. Добавим, что проект «Музыкальные пятницы» проходит в Красноярске на протяжении пяти лет.

Фото: © Администрация г. Красноярска 

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