Проект «Музыкальные пятницы» завершен в Красноярске

В Красноярске в этом году больше не будут проходить музыкальные концерты на острове Татышев в рамках проекта «Музыкальные пятницы». Как сообщили в городской мэрии, концерт с участием Красноярского камерного хора, который был запланирован на эту пятницу, 19 августа, из-за технических причин не состоится.

Таким образом, за весь летний период текущего года красноярцы посетили пять концертов, которые проходили на о. Татышев. В общей сложности музыканты собрали свыше 7 тысяч слушателей. Добавим, что проект «Музыкальные пятницы» проходит в Красноярске на протяжении пяти лет.

Фото: © Администрация г. Красноярска